Яценюк впервые в этом году беспрепятственно сел в кресло

Сейчас в парламенте начнется заседание лидеров фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в сессионном зале.

Он поздравил народных депутатов с тем, что наконец «впервые в этом году» председатель Верховной Рады смог беспрепятственно пройти в сессионный зал.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сейчас он не будет открывать пленарное заседание, а сделает это после совещания лидеров фракций.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что во время заседания лидеров фракций должна быть достигнута договоренность относительно «получения положительного результата» - подписания документов, подготовленных рабочей группой по разблокированию работы ВР. Он подчеркнул, что речь идет о компромиссном проекте постановления о необходимости проведения референдума по НАТО и относительно политических обязательств, которые брали на себя политические партии. По его словам, также речь идет о подписании согласованного протокола с соответствующей повесткой дня работы ВР.

А.ЯЦЕНЮК не открыл утреннее сессионное заседание, а пошел на заседание лидеров фракций.

В настоящее время народные депутаты находятся в сессионном зале.

В зале развешаны воздушные шарики с надписью «НАТО – ні» и Государственные флаги Украины, но трибуна и президиум парламента не заблокированы.