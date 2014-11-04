Шестеро депутатов Киевсовета победили на выборах в ВР
Секретарь Киевсовета Алексей Резников сообщил, что шестеро депутатов Киевского городского совета после объявления результатов парламентских выборов попадут в Верховную Раду.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Киевсовета сказал сегодня в интервью журналистам.
Он отметил, что часть кандидатов, которые одержали победу на выборах в ВР и которые являются депутатами Киевсовета, после объявления ЦИК официальных результатов имеют время определиться, какой мандат они хотят иметь.
«Пока, мне известно, что шесть депутатов Киевсовета попадают в Верховную Раду. Предположим, все шесть пойдут в парламент, и на их место заходят новые коллеги. Если это мажоритарка, то нужно проводить довыборы на отдельных мажоритарных округах. Хотя я сомневаюсь, что ВР будет назначать такие выборы — одного-двух мажоритарщиков, в связи с тем, что осенью состоятся плановые выборы местные по всей Украине», - сказал Резников.
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Он также выразил надежду, что и в дальнейшем Киевсовет сможет работать конструктивно.