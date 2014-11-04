Боевики продолжают блокировать работу ОИК № 59 на Донетчине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко.

«По-прежнему доступ УИК к ОИК №59 по состоянию на утро 4 ноября остается невозможным из-за присутствия неизвестных вооруженных людей», - сказал он.

Читайте такжеВ Черкасской области исчез председатель ОИК № 198 с протоколами комиссий 4 - ОпораПо словам Хивренко, Центризбирком сегодня ориентировочно в 14.00 ожидает оригинальные протоколы от 22-й ОИК (Волынская область), а ориентировочно в 12.00 - подписи оригиналов протоколов 137-й ОИК (Одесская область). «Решается вопрос об их транспортировке в Киев, в ЦИК», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, окружком №59 не ввел в электронную систему «Выборы» ведомости об итогах голосования по партийным спискам на парламентских выборах из 18 участков и за кандидатов-мажоритарщиков - из 19 участков.