Климкин: для России уже нет "красных линий", она начала войну против цивилизованного мира

Глава МИД предложил удвоить усилия мирового сообщества для построения безопасной среды в странах ЕС и соседства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал европейских партнеров скоординировано ответить на нетрадиционную, но реальную войну Российской Федерации, которую она ведет против цивилизованного мира.

Как сообщается на сайте МИД Украины, в рамках рабочего визита в Брюссель Климкин принял участие в политологическом мероприятии Центра европейской политики «Строя безопасную и прочную Украину: прогресс и вызовы».

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Выступая с речью, министр отметил, что Украина продолжает евроинтеграционные трансформации и комплексное реформирование страны на фоне гибридной агрессии РФ. По убеждению главы МИД, недавние события в Великобритании являются тревожным звонком для цивилизованного мира: Россия не собирается останавливаться, и уже осуществляет грубые химические атаки в Европе, поэтому надо удвоить усилия для построения безопасной среды в странах ЕС и соседства.

«Мы часто слышим, что Владимир Путин перешел ту или иную «красную линию». Для России больше нет «красных линий». Забудьте об этом. Россия начала нетрадиционную, но уже вполне реальную войну против демократических институтов и цивилизованного мира. Мы должны дать скоординированный ответ на эти угрозы», - подчеркнул Климкин.

В четвертую годовщину аннексии Крыма украинская сторона рассчитывает на усиление санкционного давления ЕС на Россию из-за невыполнения Минских договоренностей и грубых нарушений прав человека на оккупированном полуострове и на востоке Украины. В этой связи Украина также призывает не признавать незаконные выборы президента РФ, которые прошли на территории оккупированного Крыма.