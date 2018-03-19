Кириленко не верит в случайность появления карты Украины без Крыма в эфире двух украинских каналов

Кириленко хочет "фамилий" за карты Украины без Крыма на ТВ.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко не верит, что появление карты Украины без Крыма в эфире двух украинских общенациональных каналов может быть случайностью.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье вечером.

“Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа”, - отметил Кириленко.

“Я не верю в такие технические ошибки! Должны быть фамилии”, - добавил вице-премьер.

На публикации карты Украины без оккупированного Россией Крыма отреагировали и другие политики. Так, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook: "Это эпидемия какая-то". Возмутился депутат от блока "БПП" Владимир Арьев: "Да что же это такое происходит?!".

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Напомним, украинский общественный телеканал "UA: Перший" показал в своем эфире карту Украины без Крыма.

"16 марта, в вечернем выпуске новостей на UA: Перший в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым", - отметил телеканал.

Такую оплошность на телеканале объяснили поспешно сделанной графикой и технической ошибкой.

Телеканал СТБ также показал в эфире карту Украины без Крыма. Это произошло в эфире программы "Холостяк" 16 марта. В воскресенье телеканал опубликовал заявление, в котором назвал показ карты Украины без оккупированного Россией полуострова недопустимой ошибкой. СТБ заявил, что это изображение является "неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины".