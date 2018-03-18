Еще один украинский телеканал показал карту без Крыма (фото)

В сети тоже обратили внимание на ошибку украинского телеканала с картой без Крыма.

Телеканал СТБ показал в эфире карту Украины без Крыма. Это произошло в эфире программы "Холостяк".

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На своей странице в Facebook 18 марта канал попросил прощения за ошибку. "Обращаем внимание наших зрителей, что это изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ относительно государственных границ Украины, потому что Крым – это Украина!", - заверили в телеканале.

Также они добавили, что оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах канала СТБ.

Как сообщал УНИАН, 16 марта карту Украины без Крыма показал в своем эфире украинский общественный телеканал "UA: Первый".