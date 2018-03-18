Еще один украинский телеканал показал карту без Крыма (фото)
19:18, 18 марта 2018Общество
1466
В сети тоже обратили внимание на ошибку украинского телеканала с картой без Крыма.
Телеканал назвал ситуацию "технической ошибкой" / фото facebook.com/yuriy.kentsalo
Телеканал СТБ показал в эфире карту Украины без Крыма. Это произошло в эфире программы "Холостяк".
Читайте такжеEuronews показал российский пропагандистский сюжет про Крым
На своей странице в Facebook 18 марта канал попросил прощения за ошибку. "Обращаем внимание наших зрителей, что это изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ относительно государственных границ Украины, потому что Крым – это Украина!", - заверили в телеканале.
Также они добавили, что оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах канала СТБ.
Как сообщал УНИАН, 16 марта карту Украины без Крыма показал в своем эфире украинский общественный телеканал "UA: Первый".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter