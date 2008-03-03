Яценюк выдвинул свои условия начала работы ВР

Глава Верховной Рады Арсений Яценюк инициировал проведение заседания глав фракций 4 марта 2008 года в 10-00. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

По словам спикера, начало пленарных заседаний ВР возможно только после подписания пакета документов, в который входит согласованный проект Постановления о вопросе принятия решений относительно вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), и подписания «Протокола понимания». Он также подчеркнул необходимость рассмотрения вопросов, внесенных в повестку дня сессии.

Яценюк отметил, что пленарные заседания Верховной Рады будут происходить в соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины, и только после проведения Согласительного совета глав комитетов и руководителей фракций парламента.

«Все действия в Верховной Раде Украины должны происходить по Конституции Украины и Регламенту Верховной Рады Украины», - подчеркнул спикер.