Пандора Савченко

Власть совершает большую ошибку, делая достоянием гласности информацию о якобы планах Надежды Савченко устроить бойню под куполом (который, согласно сведениям правоохранителей, по задумке Героя Украины Нади, должен был обрушится на головы народных избранников) Верховной Рады. Не важно, смогут ли доказать справедливость этих серьезных обвинений своего патрона подчиненные Луценко в суде, или нет.

Дело в том, что, пока в медиа просачивались сведения о подозрениях, которые придерживались линии о готовящихся терактах в центре Киева против мирного населения, гражданских, - симпатии читателей, допускающих правдивость этих данных, были на стороне правоохранителей. Будет ли так же теперь? Большой вопрос.

В комфортабельных креслах Верховной Рады, напомню, сидят неприкосновенные соратники беглого Януковича, люди, в анамнезе чьей политической жизни – голосование за драконовские законы «16 января», личности, находящиеся в международном розыске с подачи западных государств, носители фамилий, регулярно фигурирующих в расследованиях о коррупции, публикуемых не только украинскими, но и авторитетными американскими, британскими, немецкими СМИ.

К сожалению – но, следует отдать должное, в этом заслуга самих парламентариев – мысль о насилии в отношении народных депутатов является весьма приемлемой для широкого круга обывателей

Безусловно, в текущем созыве Верховной Рады есть немало достойных, хороших людей – возможно, больше, чем в каком-либо украинском парламенте за последние 10 лет – однако их голоса растворяются среди набивших оскомину постсовковых рож «профессиональных» нардепов, которые, применяя нехитрые технологии (вроде раздачи гречки) во время выборов на мажоритарных округах, либо инвестируя часть украденных у украинцев за предыдущие депутатские каденции средств в покупку проходных мест в партийных списках, проросли корнями в фундамент правительственного квартала и основы отечественной политики.

Листая ленту Фейсбука, я по нескольку раз в день наталкиваюсь на посты и комментарии жителей Украины, желающих депутатам всяческих бед и самой мучительной смерти; репосты шуток о том, что для обновления парламента следует расстрелять весь депутатский корпус, а затем – три последующих; призывы «выкинуть всех» и «гнать метлой/тряпками/etc».

Луценко, озвучивая версию о коварных планах Нади Маугли (такова неформальная парламентская кличка Савченко), мог бы легко убедиться в том, насколько близки народу идеи «взорвать их всех и добить автоматами», всего лишь прокатившись на работу в переполненной утренней маршрутке

К сожалению – но, следует отдать должное, в этом заслуга самих парламентариев – мысль о насилии в отношении народных депутатов является весьма приемлемой для широкого круга обывателей. Луценко, озвучивая версию о коварных планах Нади Маугли (такова неформальная парламентская кличка Савченко), мог бы легко убедиться в том, насколько близки народу идеи «взорвать их всех и добить автоматами», всего лишь прокатившись на работу в переполненной утренней маршрутке. Впрочем, в этом можно убедится и сейчас – как минимум, от тысяч моих друзей и людей, на которых я подписан в социальной сети, не видно лавины постов с негодованием в адрес Савченко в контексте обвинений о несостоявшемся парламентском теракте.

Боюсь, как бы публичный процесс с детализированным разбором планов об уничтожении народных избранников в сессионном зале в прямом эфире (а такой процесс, если он случится, будут транслировать все СМИ) не открыл ящик Пандоры, вдохновив на реализацию этих самых планов наиболее отчаянных радикально настроенных товарищей, безуспешно ждущих от власти решительных реформ, прекращения кумовства и воровства, а также очистки государственных институтов от откровенных уголовников последние четыре года, - рассерженных людей, прошедших за эти четыре года надлежащую подготовку в зоне АТО.

Жертвами подобных событий станем все мы, живущие в Украине (или за границей с украинским паспортом). И, к сожалению, подобная трагедия или попытка ее реально устроить выглядит в ближайшей перспективе весьма вероятной.

В это верят обыватели, вполне верит генеральный прокурор, но, похоже, совсем не верят народные депутаты, считающие себя, судя по их поступкам, не только неприкосновенными, но и бессмертными.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН