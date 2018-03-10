Издательство пророссийских книг и критика евроинтеграции - СБУ обнародовала доклад по Рубану

Согласно обнародованным материалам СБУ, вплоть до декабря 2013 года Рубан не скрывал своих пророссийских настроений.

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала доклад относительно деятельности главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

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Документ состоит из 26 слайдов, на которых изображена антиукраинская деятельность Рубана, начиная с 2004 года. Так, по данным СБУ, издательства Рубана при поддержке российского правительства выпускали пророссийские книги, унижающие украинскую государственность.

Кроме того с начала 2013 года он был активным участником ОО "Украинский выбор", возглавляемой кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Информация о деятельности Рубана с сайта организации удалена, однако сохранились кэшированные копии страниц с цитатами подозреваемого, который высказывался за "таможенный союз" с Россией и критиковал евроинтеграционные процессы Украины.

Также в докладе отмечается, что в начале создания сайта "Офицерского корпуса", его страницы были наполнены пророссийски ориентированными материалами, но резко сменили тональность с начала Революции Достоинства.

Как сообщал УНИАН, Рубана задержали 8 марта на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он направлялся из оккупированных территорий и в его грузовике нашли оружие и боеприпасы. В сообщении о подозрении Рубана обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием.

Рубан обвинения отвергает и утверждает, что был лишь водителем, а об оружии в автомобиле ничего не знал. Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев ареста без права внесения залога.