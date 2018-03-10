Издательство пророссийских книг и критика евроинтеграции - СБУ обнародовала доклад по Рубану

21:36, 10 марта 2018
Политика
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Сегодня СБУ проводила опрос Рубана / Фото УНИАН

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Документ состоит из 26 слайдов, на которых изображена антиукраинская деятельность Рубана, начиная с 2004 года. Так, по данным СБУ, издательства Рубана при поддержке российского правительства выпускали пророссийские книги, унижающие украинскую государственность.

Кроме того с начала 2013 года он был активным участником ОО "Украинский выбор", возглавляемой кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Информация о деятельности Рубана с сайта организации удалена, однако сохранились кэшированные копии страниц с цитатами подозреваемого, который высказывался за "таможенный союз" с Россией и критиковал евроинтеграционные процессы Украины.

Также в докладе отмечается, что в начале создания сайта "Офицерского корпуса", его страницы были наполнены пророссийски ориентированными материалами, но резко сменили тональность с начала Революции Достоинства.

Как сообщал УНИАН, Рубана задержали 8 марта на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он направлялся из оккупированных территорий и в его грузовике нашли оружие и боеприпасы. В сообщении о подозрении Рубана обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием.

Рубан обвинения отвергает и утверждает, что был лишь водителем, а об оружии в автомобиле ничего не знал. Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев ареста без права внесения залога. 

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Теги: #СБУ#Рубан#доклад