Савченко обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения

Нардеп отметила, что информация о ее командировке была доступна сотрудникам СБУ.

Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что с 12 по 16 марта находится с рабочей поездкой в Страсбурге. По словам нардепа, эту командировку она оформила в соответствии с процедурой, поэтому сотрудники Службы безопасности Украины должны были знать о ее отъезде.

Об этом говорится в официальном письме нардепа к председателю СБУ Василия Грицака, который Савченко выложила на своей странице в Facebook.

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"О указанном выезде я предоставила официальное сообщение в Первый отдел аппарата Верховной Рады Украины, установленным законом способом. Таким образом, указанная информация мной не скрывалась, следовательно была доступна Вашим подчиненным", - говорится в письме.

Также Савченко отметила, что она лично вызов на допрос по делу Рубана не получала.

"Средства массовой информации не являются официальным надежным источником оповещения", - написала Савченко.

Как сообщал УНИАН, народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу против главы "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, однако она утром 12 марта покинула Украину для участия в международной конференции.