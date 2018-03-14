Журналист объяснил, почему не стоит надеяться на оппозицию РФ в вопросе возвращения Крыма

По оценке российского публициста, сегодня в России нет условий, при которых может появиться вероятность возврата Крыма Украине.

В России не существует настоящей оппозиции или отдельных лидеров, которые в случае прихода к власти могли бы принять решение прекратить военные действия на Донбассе или вернуть Украине аннексированный Крым.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму не могут избирать президента РФ – президент Австрии

Такое мнение в ходе чата на "Главреде" высказал российский публицист Леонид Радзиховский.

"В России нет никакой оппозиции — ни адекватной, ни неадекватной. Никакой. В России есть интернет-ворчуны, интернет-брюзги. В России есть проплаченные холуи, которые лижут задницу начальству и изображают из себя какие-то политические партии в Думе. Оппозиции, как политической организации, которая в легальном поле борется за власть и имеет какое-то влияние, в России нет. Оппозиции внесистемной, то есть организации, которая находится вне легального политического поля и, используя незаконные методы, вплоть до террора, взрывов и так далее, борется за власть, в России тоже нет. Соответственно, в России нет никакой политической оппозиции", - сказал журналист.

Он также добавил, что сегодня в России условий, при которых может появиться вероятность возврата Крыма Украине, не существует.