Украина тормозит дело Манафорта, чтобы не огорчать Трампа - СМИ

В нынешней ситуации – за год до выборов в Украине, политические конкуренты не хотят расстраивать президента США.

Администрация президента Дональда Трампа предоставляет Украине оружие, и Киев ведет себя так, как будто цена за это – прекращение расследования деятельности советников предвыборной кампании Трампа.

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Об этом пишет издание The Daily Beast. Информация от украинских следователей является очень важной для обвинений против Пола Манафорта, выдвинутых специальным прокурором Робертом Мюллером. Среди обвинений – отмывание средств, нарушения правил регистрации как иностранного агента и прочее, отмечает издание, передает Голос Америки.

До прошлого года был достигнут определенный прогресс в расследовании «схемы», по которой режим Януковича делал миллионные тайные выплаты Манафорту. В настоящее время, представляется, что доказательств не будет предоставлено со стороны Украины.

«Разочаровывает, что дело Манафорта было заморожено четыре месяца», - сказал глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью Daily Beast. Следствие несколько раз переходило от одних представителей к другим, подчеркнул он.

В нынешней ситуации – за год до выборов, политические конкуренты не хотят расстраивать президента Трампа, утверждает ряд украинских политиков и бывших коллег Манафорта в общении с Daily Beast.