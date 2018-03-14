В оккупированном Крыму не могут избирать президента РФ – президент Австрии

Австрийский лидер подчеркнул, что аннексия Крыма является противоправной, и никакие правомерные российские выборы там проводиться не могут.

Федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен заявляет, что на территории оккупированного Крыма не могут проходит правомочные выборы российского президента и депутатов Госдумы РФ.

Читайте такжеСанкции против РФ сохранятся, пока Кремль не изменит свою агрессивную политику - послы стран G7 и ЕСКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

«Позиция Австрии понятна - аннексия Крыма является противоправной, это также является позицией Евросоюза, поэтому на территории Крыма не могут проходит правомочные выборы в российский парламент или российского президента», - заявил он, отметив, что это не только его точка зрения, это «однозначно точка зрения всего правительства».

Ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает так называемых выборов президента РФ на территории оккупированного Россией Крымского полуострова.

Как известно, выборы президента РФ запланированы на 18 марта – годовщину аннексии Крыма.