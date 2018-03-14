В оккупированном Крыму не могут избирать президента РФ – президент Австрии

14:01, 14 марта 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСанкции против РФ сохранятся, пока Кремль не изменит свою агрессивную политику - послы стран G7 и ЕСКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

«Позиция Австрии понятна - аннексия Крыма является противоправной, это также является позицией Евросоюза, поэтому на территории Крыма не могут проходит правомочные выборы в российский парламент или российского президента», - заявил он, отметив, что это не только его точка зрения, это «однозначно точка зрения всего правительства».

Ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает так называемых выборов президента РФ на территории оккупированного Россией Крымского полуострова.

Как известно, выборы президента РФ запланированы на 18 марта – годовщину аннексии Крыма.

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Теги: #Австрия#Росія#Крим