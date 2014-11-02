Украина не принимала участия в оформлении очередной российской "гуманитарки" - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

Читайте такжеСМИ: Пятый гумконвой России пересек украинскую границу«2 ноября с 6-30 до 6-55 российская сторона, нарушая международные договоренности в пункте пропуска «Донецк» Российской федерации осуществила перемещение в Украину 32 автомобилей очередного так называемого «гуманитарного конвоя». Украинская межведомственная группа, которая временно пребывает в пункте пропуска «Донецк» участия в оформлении груза не принимала, поскольку официальных сообщений от российской стороны о намерении предоставить гуманитарный груз не поступало», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, до этого Россия уже четыре раза отправляла «гуманитарные конвои» на Донбасс. Российские грузовики пересекали границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.

По данным СНБО Украины, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе военное оборудование. Также на этих «КамАЗах» в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.