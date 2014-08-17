Российский гуманитарный конвой начал движение в сторону Украины - журналист

Об этом на своей странице написала журналист Financial Times Кэтрин Вивер.

Кроме этого, по информации организаторы отправки груза, планируется, что 17 августа ближе к границе подъедут первые 16 КамАЗов. При этом пересечение контрольно-пропускного пункта 17 августа не планируется, передает ИТАР-ТАСС.

Convoy update: 16 trucks have moved up to edge of site. Talk of inspection starting pic.twitter.com/qMNwqAD5Mp — Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 17, 2014

Как сообщал УНИАН, 16 августа министр социальной политики Украины Людмила Денисова подписала приказ о признании российского груза под эгидой Красного Креста гуманитарной помощью.

"В соответствии со статьями 4 и 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи" с учетом инициативы президента Украины Петра Порошенко относительно получения гуманитарной помощи в рамках международной гуманитарной миссии под эгидой Международного комитета Красного креста признать груз гуманитарной", - сказано в документе.Читайте такжеУкраина признала российский конвой под эгидой Красного Креста гуманитарной помощью

Получателем гуманитарного груза является миссия Международного комитета Красного Креста в Украине. Груз будет перемещен представителями МККК в Украину через пункт пропуска БАПП Донецк.

Россия 12 августа направила в Украину почти 300 полупустых грузовиков с гуманитарной помощью.

Вечером 14 августа стало известно, что российский конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса остановился в Ростовской области, в 25 километрам от границы с Украиной. Международный Красный Крест заявил, что установил контакт с конвоем на территории России, и пытается получить более полную информацию о содержании груза.