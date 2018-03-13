Надежду Савченко могут обвинить в подготовке госпереворота – СМИ

По информации СМИ, Савченко якобы предложила офицерам ГУР свергнуть "коррумпированный режим" в Киеве, но все ее разговоры с "заговорщиками" документировались.

Главным фигурантом дела Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке теракта в Украине, может стать народный депутат Надежда Савченко.

Читайте также"Сообщите ей, что она не в Страсбурге": Береза нашел несовпадения в словах СавченкоОб этом сообщает «Страна». По информации издания, которое ссылается на собственные источники в силовых структурах, история, которая привела к задержанию Рубана,начала развиваться еще полгода назад.

В то время Савченко обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Минобороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможности изменения ситуации в стране.

Общая канва обсуждения заключалась в том, что патриотически настроенные офицеры недовольны коррумпированной властью Порошенко, и могли бы помочь «политикам-патриотам» свергнуть его режим при определенных обстоятельствах.

Отмечается, что Савченко восприняла эти разговоры с воодушевлением, и прямо спросила у «Кедра» - готов ли он с соратниками взять участие в свержении действующего режима. Офицеры ГУР якобы выразили свое согласие.

При этом, в ГУР заявили, что для осуществления переворота им необходимо оружие из «ДНР», и спросили у Савченко, есть ли у нее возможности достать его. Источник так и не понял, почему Савченко не спросила у украинских военных, зачем им оружие боевиков, если они могут взять его в своих же частях.

В конечном итоге, Савченко назвала имя Владимира Рубана, как человека, который сможет достать оружие в ОРДЛО. Вскоре она лично познакомила Рубана с «Кедром» (встреча состоялась в столичной гостинице "Амбассадор"), на которой он якобы согласился помочь заговорщикам (в частности – договориться об оружии с Захарченко и так называемым "министром доходов и сборов ДНР" Тимофеевым).

«Кедр» также познакомил Савченко с одним высокопоставленным военным, командиром крупного подразделения ВСУ. Который якобы выразил готовность учавствовать в перевороте и привлечь к нему свою часть за 2 миллиона долларов.

"Стоит отметить, что эти, все предыдущие и все последующие разговоры фиксировались на аудио и видео. То есть фильмотека будет выложена богатая", - цитируют журналисты слова своего источника.

Первую партию оружия из "ДНР", как отмечается, при помощи "Кедра" вывезли еще в ноябре. Человек Рубана переправил его на территорию воинской части в Хмельницком. Вторую партию решили доставить по той же схеме в марте. Именно во время ее доставки Рубан и был задержан.

"В общих чертах подобная версия и будет вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их", – указал источник издания.

По его мнению, в ситуации Савченко имеет место «классическая провокация и подстава».

Читайте такжеПарубий рассказал об угрозе атаки Рады«Это как подосланные люди провоцируют чиновников взятку взять. Только здесь речь не о взятке, а о госперевороте. Вряд ли Савченко могла бы открыто предлагать людям в погонах идти на такое дело. А вот если те ей сами намекнули, что давно хотят свергнуть прогнившую власть, то она могла и согласиться», - отмечает источник.

В пользу этой версии, по его мнению, говорит и тот факт, что все встречи документировались. Эта версия также объясняет потребность «заговорщиков» в оружии из «ДНР».

По мнению источника, главная цель всего процесса - уничтожить Савченко как политика. А через нее дискредитировать и других оппозиционеров, с которыми она общалась. Одной из целей кампании может стать и Юлия Тимошенко, которая привела Савченко в парламент.

Как сообщал УНИАН, народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу против главы "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, однако она утром 12 марта покинула Украину для участия в международной конференции.

Напомним, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.