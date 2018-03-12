Савченко не явилась на заседание комитета ПАСЕ - Арьев

Савченко вызвали на допрос по делу Рубана, однако она сегодня утром покинула Украину ради рабочего визита в ПАСЕ.

Народного депутата Надежду Савченко не приглашали на ряд мероприятий Парламентской ассамблеи Совета Европы, ее также не было на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Все мероприятия в ПАСЕ на этой неделе - в Париже. Заседания комитетов. На Политкоме Савченко сегодня не было. На мониторинговый завтра она не приглашена (этот комитет происходит всегда in camera и без специального приглашения туда попасть невозможно). По украинским вопросам на мониторинговый приглашены только Ахтем Чийгоз и Александра Романцова на обсуждение темы защиты кримских татар", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Савченко вызывают на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, но она покинула территорию Украины для участия в международной конференции. В пресс-службе нарлепа сообщили, что она находится с рабочим визитом в ПАСЕ.

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8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.