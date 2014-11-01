В России проверяют факт смерти полицейского в аэропорту Донецка

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

«Из числа действующих сотрудников полиции Свердловской области таких фактов к нам не поступало, к счастью», — отметил Горелых, отвечая на вопрос о возможных случаях исчезновения сотрудников областной полиции в последнее время.

«Что касается в целом той информации, которая изложена, то сейчас ее правдивость проверяется», — добавил он.

Ранее боец украинского добровольческого батальона «ОУН» Владимир Стефанишин заявил в эфире телеканала ICTV, что во время атаки сепаратистов на аэропорт Донецка в четверг, 30 октября, был убит якобы кадровый военный из России.

Читайте такжеСМИ России сообщили о гибели в Украине самарского спецназовца«Они вышли на нашу группу и открыли огонь. Наша группа — 93 (отдельная механизированная) бригада — предлагала сдаться, сдаваться они не захотели», — рассказал Стефанишин. «Один из них был тяжело ранен, его повезли в больницу, но по дороге он умер. Теперь его тело в морге в Красноармейске. При нем были: табельное оружие, военный билет, паспорт гражданина РФ, а также индивидуальный жетон. Известно, что он — военнослужащий из Екатеринбурга, Буланов П.А», — утверждается в сообщении со ссылкой на добровольца.

На фотографиях, опубликованных телеканалом, видно тело погибшего с огнестрельными ранениями. Мужчина одет в свитер с нашивкой патрульно-постовой службы полиции УМВД по Екатеринбургу. Стефанишин также продемонстрировал в кадре его индивидуальный жетон.