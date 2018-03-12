Тимошенко заболела - нардеп

12:54, 12 марта 2018
Политика
1388
Юлия Тимошенко / REUTERS

Читайте такжеЮлия Тимошенко: всегда в оппозиции и «вечный кандидат» в президенты (видео)Об этом сообщил глава парламентского комитета государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко ("Батькивщина"), передает "Страна".

"Поскольку Юлия Владимировна Тимошенко, как и большое число украинских граждан, страдает от эпидемии гриппа, я имею честь представлять позицию Всеукраинского объединения "Батькивщина", - заявил Власенко.

Ранее СМИ сообщали, что председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не указывает в декларациях полные сведения о бизнесе своего мужа Александра Тимошенко и его чешских прописах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Юлия Тимошенко#Тимошенко заболела#Тимошенко грипп