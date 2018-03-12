Тимошенко заболела - нардеп

Тимошенко не было на согласительном совете глав депутатских фракций и комитетов Рады.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заболела гриппом и потому не смогла присутствовать на согласительном совете глав депутатских фракций и комитетов Верховной Рады.

Читайте такжеЮлия Тимошенко: всегда в оппозиции и «вечный кандидат» в президенты (видео)Об этом сообщил глава парламентского комитета государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко ("Батькивщина"), передает "Страна".

"Поскольку Юлия Владимировна Тимошенко, как и большое число украинских граждан, страдает от эпидемии гриппа, я имею честь представлять позицию Всеукраинского объединения "Батькивщина", - заявил Власенко.

Ранее СМИ сообщали, что председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не указывает в декларациях полные сведения о бизнесе своего мужа Александра Тимошенко и его чешских прописах.