Пентагон не будет менять свою стратегию сдерживания из-за «нового оружия» Путина

Новые военные разработки РФ не смогут изменить стратегического баланса, убежден министр обороны США.

Соединенные штаты Америки не считают необходимым менять стратегию сдерживания после заявлений президента РФ Владимира Путина о создании в России нового поколения высокотехнологичного вооружения.

Читайте также"Скучно, девочки": Путин о химатаках на мирных жителей в СирииОб этом министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в комментарии журналистам в воскресенье, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на СМИ.

Как известно 1 марта Путин продемонстрировал видео и описал несколько новых видов вооружения, которые разрабатываются Россией, включая гиперзвуковые крылатые ракеты, которые способны обходить систему ПРО.

Мэттис заявил, что продемонстрированное Путиным не влияет на позицию Пентагона.

"Я просмотрел клипы, которые показал Путин..., и не увидел никаких изменений в оснащении российских вооруженных сил, и каждая из систем, о которых говорил Путин, еще требует многолетней доработки, поэтому они не повлияют на военный баланс сил", - сказал министр обороны США.

"У нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за них", - добавил он.

Одна из технологий, продемонстрированных Путиным, - подводный беспилотник, который может нанести удар по побережью США, но Мэттис заявил, что это ничего не меняет, потому что Россия уже способна наносить удар по портам США с помощью ракет.

"Это ни на что не влияет, кроме количества денег, которое они готовы потратить на что-то, что не меняет стратегического баланса", - сказал Маттис.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат". Президент РФ представил видео испытания ракеты, где моделируется удар в сторону США.

Также он заявил, что, кроме МБР "Сармат", в конце 2017 года состоялся успешный запуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Вместе с тем Путин заявил о мгновенном ответном ядерном ударе в случае применения ядерного оружия против России или ее союзников.