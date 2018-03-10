В Крыму для покорного прихода крымских татар на участки подключены и спецслужбы - Чубаров

Оккупационные власти в Крыму мобилизуют все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы.

Пророссийские власти Крыма разными способами пытаются повысить явку на президентских выборах, в том числе и со стороны крымских татар. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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«По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что на этот раз оккупанты хотят отыграться за полное неучастие крымских татар в имитируемом "референдуме" 2014 года», - отметил он в интервью Голосу Америки.

Чубаров рассказывает, что для обеспечения покорного прихода крымских татар на участки для голосования подключены и спецслужбы:

«Власть оказывает давление на все сегменты крымскотатарской общественной и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением».

По словам лидера крымских татар, руководство Крымского индустриально-педагогического университета оказывало заметное давление на студентов, «прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно учиться дальше».

«Такое же давление испытывают учителя, которые сейчас составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы. Вербуют людей для участия в выборах и через крымскотатарских предпринимателей ... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы в Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, уровень которой был бы гораздо выше, чем в России, в том числе и среди крымских татар», - считает Чубаров.