Украина призвала страны НАТО не признавать "выборы" президента РФ в оккупированном Крыму

Во время Межпарламентского совета Украина-НАТО народный депутат от «БПП» Ирина Фриз сообщила о милитаризации полуострова и фактах нарушений прав человека.

Украинские политики призвали представителей парламентов стран-членов НАТО не признавать результаты «выборов» Владимира Путина президентом РФ во временно оккупированном Крыму, ведь они происходят с нарушением международного права.

Об этом народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель постоянной парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз сообщила в Facebook после завершения панели Межпарламентского совета Украина-НАТО "Милитаризация Крыма и нарушения прав человека на полуострове».

«Обратила внимание в выступлении на милитаризацию полуострова не только конвенционным оружием, но и размещением оружия массового уничтожения, в частности, крылатых ракет с ядерными боезарядами, а также комплексов Тополь-М - баллистических межконтинентальных ракет», - подчеркнула Фриз.

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По ее словам, «вызывает беспокойство с нашей точки зрения расконсервация объектов вроде «Феодосия-13» на территории Крыма, которые были построены во времена холодной войны и предназначены для хранения оружия массового поражения».

Парламентарий обратила внимание присутствующих на включение в состав Черноморского флота Российской Федерации подводных лодок, которые являются носителями ракет с ядерными зарядами.

«Понятно, что в Крыму формируется мощная ударная группа, что уже существенно меняет баланс сил в регионе», - отметила Фриз.

По ее словам, отдельным вопросом стоит целенаправленная политика оккупационных властей по искусственному изменению этнического состава полуострова.

«Происходит активное переселение представителей этнических групп Сибири в Крым. Зато лица, в том числе проходившие службу в Вооруженных силах Украины, но оставшиеся на полуострове, переводятся в воинские части Южного и Центрального военных округов РФ», - отметила депутат.

Фриз также отметила, что председатель Меджлиса Рефат Чубаров обратил внимание на системные и вопиющие нарушения прав человека на полуострове, в частности крымскотатарского населения, принуждение к переселению, насильственной паспортизации, преследования по религиозному и национальному признакам.

«Также обсуждался вопрос уничтожения оккупационными властями культурного наследия Крыма и частичного вывоза памятников культуры и искусства в Российской Федерации. Это беспокойство полностью поддержали участники Межпарламентского совета Украина-НАТО », - резюмировала Фриз.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня открылось двухдневное заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО, в котором принимают участие более 70 человек.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта - годовщину аннексии Крыма.