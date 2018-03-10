Спецоперация по разоблачению Рубана длилась 9-10 месяцев – пресс-секретарь МВД

По словам Артема Шевченко, СБУ имеет достаточное количество убедительных доказательств по делу Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.

Спецоперация по разоблачению руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Об этом пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этой и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, - это убедительно, и результат уже есть весьма достойный", - сказал Шевченко.

Также он считает объявление подозрения Рубану более чем обоснованным.

"Для меня достаточный объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, что имеет спецслужба в своем распоряжении. Мне они кажутся достаточно убедительными", - сказал он.

Операцию по задержанию Рубана Шевченко назвал "неслучайной", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.

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Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, спрятанного в мебели.

Рублана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 60 суток.

9 марта председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах.

По словам Грицака, Рубан совместно с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.