ГПУ выдвинула Гиркину и Безлеру подозрения в убийстве горловского депутата и двух активистов

Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ ГПУ, в частности, Игорь Гиркин обвиняется в совершении преступлений по ч.3 ст. 27 - ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27 - п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("незаконное лишение свободы или похищение человека; пытки; умышленное убийство"), Игорь Безлер – в совершении преступлений по ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 146.

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Процессуальное руководство по указанному уголовному производству по факту лишения свободы и умышленного убийства проукраинских активистов Ю. Поправко, В. Рыбака и И. Дяковского осуществляет ГПУ.

В настоящее время органом досудебного расследования принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению этих уголовных правонарушений.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля террористы похитили депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, который пытался установить государственный флаг Украины на здании Горловской райгосадминистрации. Позже тело Рыбака и еще одно тело со следами жестоких пыток было найдено в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области. Выяснилось, что погибший в Славянске студент, это Юрий Поправко, который учился в Киевском политехническом институте.

Сотрудники СБУ установили причастность к убийству Рыбака группы террористов и российских наемников Игоря Гиркина и Игоря Безлера.