Блок Порошенко выдвинет на должность спикера Гройсмана - источник

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в блоке Порошенко.

Кроме того, на должность главы фракции БПП рассматривается кандидатура Юрия Луценко.

На должности заместителей фракции рассматриваются кандидатуры Виталия Ковальчука, Игоря Кононенко, Николая Томенко, Андрея Павелко, Тараса Кутового.

Кроме того, собеседники утверждают, что должность заместителя главы фракции предложена и Мустафе Найему.

Читайте такжеБогомолец, Пинзеник и Гройсман могут войти в состав нового КабминаОднако в Блоке Порошенко не дали четкого ответа на вопрос, действительно ли будет предложена кандидатура Владимира Гройсмана на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель штаба партии Виталий Ковальчук заявил на брифинге, что у “Блока Петра Порошенко” будут предложения относительно кандидатуры на должность председателя Верховной Рады, но это вопрос не ко времени.

На вопрос журналистов по поводу того, будет ли партия выдвигать кандидатуру на должность председателя ВР и правда ли, что этой кандидатурой будет первый вице-премьер Владимир Гройсман, четкого ответа он не дал.

В то же время Ковальчук отметил: “Безусловно, для того, чтобы не создавать избыточную интригу, может указать на то, что у нас будут предложения по поводу того, кого мы видим на посту спикера. Но на сегодня этот вопрос не актуален”.

Ковальчук подчеркнул, что сегодня на повестке дня - вопросы содержания коалиционного соглашения.