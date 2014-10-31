Луценко может стать главой фракции БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после первой организационной встречи будущей фракции сообщил сам Луценко.

Он отметил, что на встрече было принято предварительное решение о формировании руководящих органов будущей фракции. “Мы имеем приблизительно 7 кандидатур на руководство (фракцией - УНИАН), которые будут окончательно сформированы уже во время первого заседания полноценной фракции “Блока Петра Порошенко” в Верховной Раде”, - сказал Луценко.

Читайте такжеКандидаты в депутаты не исключают драк в новой РадеПо его словам, одним из кандидатов на руководство фракцией является он, а также выдвинуты и другие кандидаты.

В то же время, сказал Луценко, “на 5 заместителей есть 7 предложений”.