В "Батькивщине" считают, что президент не должен принимать участия в переговорах по коалиционному соглашению

Кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» Игорь Луценко считает, что президент Украины Петр Порошенко не должен принимать участия в переговорах относительно коалиционного соглашения.

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восход+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"То, что президент, при всем нашем к нему уважении, начинает писать какие-то коалиционные соглашения - это абсолютно нездоровая ситуация. Это дело депутатов. Неэтично что-то подсовывать депутатам и рассказывать, как им нужно договариваться. Он же сейчас ведет переговоры от "Блока Порошенко", а не те, кто там избирался. С Порошенко нужно встречаться, чтобы договориться о коалиции", - сказал Луценко.

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По его мнению, сейчас, в частности, и из-за этой ситуации есть определенные риски. "Потому что есть амбиции непосредственно такого очень энергичного человека, как Петр Порошенко, и такого не менее энергичного, как Арсений Яценюк. И мы можем повторить 2005-й год", - сказал кандидат в депутаты.

В свою очередь кандидат в народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко» Александр Черенко заметил, что на сегодняшний день официально коалиционные переговоры еще не ведутся. "Да, президент встречается с разными политиками", - сказал он.

По его мнению, политические силы должны определить своих "переговорщиков". В частности, «Блок Петра Порошенко» своих должен определить 31 октября.

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В то же время кандидат в народные депутаты от партии «Объединение «Самопомич» Виктория Войцицкая считает, что в первую очередь необходимо было определиться с кругом "переговорщиков" и основными предложениями.

Кроме того, кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт» Сергей Высоцкий отметил, что представители партий должны провести переговоры и "все поймут, что друг без друга никуда деться нельзя". "Потому что с "Оппозиционным блоком" никто не рискнет ничего делать. Это сразу минус... для партии, которая пойдет на взаимоотношения с этими парнями", - сказал он и отметил, что собрание их будущей фракции состоится, скорее всего, 3 ноября.

Также он считает, что сейчас один из принципиальных вопросов - это "распределение полномочий и ответственность Кабинета министров".