Костенко советует «аксакалам» исповедаться и вернуться в СССР

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО предлагает новосозданному Совету старейшин в составе Леонида КРАВЧУКА, Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО, Евгения МАРЧУКА и других постсоветских руководителей Украины исповедоваться перед украинцами за сделанное, а не пытаться давать советы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

Отвечая на вопрос, почему он не является представителем Совета старейшин, Ю.КОСТЕНКО подчеркнул, что «не видит своего места в нем», поскольку «всегда был оппонентом той когорте деятелей, которые представляют Совет старейшин».

“Когда МАРЧУК так эмоционально говорит о вопросе НАТО, хотел бы напомнить ему, что в должности премьер-министра он заблокировал программу развития украинской ядерной энергетики и производства собственного ядерного топлива. Потому пусть каждый из них: ФОКИН – за «нулевой вариант», МАРЧУК – за энергетическую политику, КРАВЧУК – за ядерное оружие, – исповедуются перед украинцами за то, что сделали, а не начинают сейчас давать мудрые советы», – заметил Ю.КОСТЕНКО. «Такому Совету старейшин место в Советском Союзе, а не в независимой Украине», - добавил политик.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины в 1991-1994 годах Л.КРАВЧУК инициировал создание в Украине Совета старейшин. По словам Л.КРАВЧУКА, в состав оргкомитета по созданию Совета старейшин вошли Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО (премьер-министр Украины в 1997-1999 гг.), Владимир ГОРБУЛИН (секретарь Совета национальной безопасности и обороны в 1994-1999 гг., и.о. Секретаря СНБО в 2006 г.), Сергей КОМИСАРЕНКО (вице-премьер-министр Украины в 1990-1992 гг., Посол Украины в Великобритании в 1992-1998 гг.), Евгений МАРЧУК (премьер-министр Украины в 1995-1996 гг.), Витольд ФОКИН (премьер-министр Украины в 1991-1992 гг.).