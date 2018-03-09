Сторонники Саакашвили проводят митинг в центре Киева (фото, видео)

Выступающие на акции критикуют действия власти, в частности, президента Петра Порошенко.

В Киеве в парке имени Тараса Шевченко проходит митинг сторонников партии «Движение новых сил».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции участвует 300 человек.

Участники митинга не держат флагов.

С импровизированной сцены возле памятника Шевченко выступают ораторы, которые критикуют действия власти, в частности, президента Украины Петра Порошенко.

Читайте такжеСнос палаток под Радой: как прошел разгон МихоМайдана (фото, видео)Также на сцене стоят несколько активистов, которые держат плакаты. На одном из плакатов написано требование принять закон об импичменте президента, а на другом - на английском «Порошенко не мой президент».

Периметр парка усиленно охраняется, в частности, выделены отдельные входы, через которые пропускают людей в парк и на которых размещены металлические рамки.

Наряду с митингом правоохранители в отдельных местах в снегу ищут запрещенные предметы с помощью металлоискателей.

Также участники акции возложили цветы к памятнику Шевченко.

Как сообщалось, в центре Киева протестующие прорвались внутрь парка Шевченко. Полиция не успела вмешаться.