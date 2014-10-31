В странах ЕС должны знать правду о цене, которую Украина платит за независимость - Геращенко

Восток Украины требует более качественной, продуманной активной информационной политики государства, убеждена уполномоченный президента по вопросам урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом она сказала во время открытия проходящей при содействии уполномоченного президента фотовыставки «Донбасс: война и мир», на которой собраны более 60 работ украинских журналистов, фотографов, волонтеров, бойцов добровольческих батальонов.

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Геращенко отметила, что продуманная активная информационная политика государства о восточных регионах будет способствовать нормализации ситуации и установлению мира. «Нам нужно активнее продвигать правду о ситуации на востоке страны – как внутри Украины, так и за ее пределами, в странах ЕС в первую очередь», - подчеркнула она.

Уполномоченный президента отметила, что против Украины ведется агрессивная информационная война, для победы в которой нужно действовать эффективно. Чрезвычайно важной остается роль независимых СМИ, которые ежедневно информируют граждан Украины о ситуации на востоке.

По словам Геращенко, в странах Евросоюза граждане и политики также должны знать правду о высокой цене, которую платит Украина за независимость и отстаивание территориальной целостности. "Правдивые кадры и эмоциональная жесткая реальность, зафиксированная на этих фотографиях, помогут донести позицию к украинской аудитории и к политикам в Европе", - отметила уполномоченный президента. 8 декабря выставка будет представлена в Европарламенте для евродепутатов.

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Геращенко заметила, что среди жителей Донбасса еще существует много мифов и стереотипов относительно политики Киева, а Россия с помощью пропаганды искажает общественное мнение. Поэтому вопросы национальной информационной безопасности и продуманной информационной политики сегодня выходят на первый план, подчеркнула она.

Фотовыставка «Донбасс: война и мир» будет работать в Выставочном зале на Андреевском спуске, 23 в Киеве с 30 октября по 2 ноября. В экспозицию вошли 60 фотографий журналистов, участников АТО, местных жителей и волонтеров.