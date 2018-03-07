У Лаврова угрожают Украине "проблемами" из-за закона Кивалова-Колесниченко

По словам представителя ведомства, закон Кивалова-Колесниченко «мешает радикал-националистам насаждать в стране украинизацию, без учета наличия людей различных национальностей, которые по факту своего рождения говорят на другом языке».

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации пообещали Украине «проблемы» после признания Конституционным судом Украины закона 2012 года «Об основах государственной языковой политики», известного как «языковой закон» Кивалова-Колесниченко, неконституционным и назвали это решение провидением «линии на повсеместную украинизацию и строительство тоталитарного государства».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она объявила, что закон Кивалова-Колесниченко «мешает радикал-националистам насаждать в стране украинизацию, без учета наличия людей различных национальностей, которые по факту своего рождения говорят на другом языке».

«Это закон мешал и мешает радикал-националистам стоить моноэтническое унитарное государство», - сказала Захарова, добавив, что в этом КСУ «начал им подыгрывать».

Она заявила, что представители РФ неоднократно информировали Запад, что ситуация в Украине возникла из-за «болезненной и ненормальной ситуации вокруг использования русского языка».

«Что теперь нам скажут наши коллеги из ОБСЕ, ЕС, что нам скажет брюссельская бюрократия, что нам скажут в конце концов в Госдепе США, что нам скажут отдельные страны западной Европы, Канады, учитывая свой повод проведения языковой политики?», - сказала она.

Читайте такжеКСУ объяснил, почему "языковой закон" Кивалова-Колесниченко признан неконституционнымЗахарова заявила, что это уже привело к «воссоединению Крыма с Россией» (операцию по аннексии полуострова проводила российская армия - УНИАН), а акции на востоке протеста переросли в «гражданскую войну».

«К чему приведут нынешние действия, я думаю, что нам предстоит увидеть, проанализировать уже сейчас не сложно. Для нынешнего киевского режима уроки истории видимо ничего не значат. Проводя линию на повсеместную украинизацию и строительство тоталитарного государства националистическая прослойка не желает признавать факт, что Украина исторически и в ее современном виде многонациональное образование, в котором веками жили и продолжают жить разные народы», - сказала она.

Захарова заявила, что «забвение этих элементарных истин ничего кроме проблем не создаст», а также «до добра не доведет».

«Дальше будет еще хуже. Просто нужно заглянуть в историю», - подчеркнула Захарова.

Она призвала дать мировое сообщество ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать принципиальную оценку «дискриминационным действиям Киева».

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Конституционный Суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Основному закону.

Справка УНИАН. Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей. В свое время принятия закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Верховная Рада 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.