Скандальный "языковой закон" Кивалова-Колесниченко признан неконституционным – Тягнибок

Конституционное представление 57 народных депутатов о конституционности закона авторства народных депутатов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова, известного как «языковой закон» Кивалова-Колесниченко, поступило в КСУ в июле 2014 года.

Сегодня Конституционный Суд Украины принял решение в деле по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины „Об основах государственной языковой политики".

Об этом сообщает пресс-служба КСУ. В то же время один из авторов в конституционном представлении лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок на своей странице Facebook уточняет, что закон признан неконституционным.

"Сегодня последнее заседание Конституционного Суда по инициативе и представлению народных депутатов-свободовцев о признании скандального закона Кивалова-Калесниченко неконституционным. Доказательная база стопроцентная! Антиукраинский закон был признан неконституционным и отменен! “, – написал Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2016 года Конституционный суд Украины завершил в открытой части пленарного заседания слушание дела о соответствии Конституции Закона «О принципах государственной языковой политики" и перешел к закрытой части.

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Дело по соответствующему конституционному представлению 57 народных депутатов суд рассматривал в форме устного слушания 13-14 декабря.

Конституционное представление 57 народных депутатов о конституционности закона авторства народных депутатов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова, известного как «языковой закон» Кивалова-Колесниченко, поступило в КСУ в июле 2014 года; в октябре было открыто производство по делу о соответствии этого закона Конституции Украины.

Справка УНИАН. Закон «О принципах государственной языковой политики» вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, что практически приравнивает его к государственному. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей. В свое время принятие закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Верховная Рада 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон о принципах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и. о. президента Украины и председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.