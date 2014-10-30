В Луцке сгорел BMW кандидата в депутаты от «Объединения Самопомощь»

Как сообщила корреспонденту УНИАН сама Вусенко, возгорание автомобиля произошло около 2 часов ночи возле дома, где она проживает. Сначала ее муж пытался загасить пламя самостоятельно, позже на место прибыли пожарники и милиционеры.

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Кандидат уже обратилась в милицию с соответствующим заявлением о повреждении имущества, однако отметила, что не получала никаких угроз и пока не имеет врагов в политике, поэтому не может однозначно утверждать, что это был поджог.

Сейчас правоохранители проводят экспертизу, чтобы установить причину возгорания.

Напомним, что Вусенко зарегистрирована под 36-м номером в избирательном списке партии «Объединение «Самопомич» на внеочередных парламентских выборах.