В Луцке сгорел BMW кандидата в депутаты от «Объединения Самопомощь»
В Луцке в ночь на 30 октября сгорел автомобиль марки BMW, принадлежащий кандидату в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах от партии «Объединение «Самопомич» Юлии Вусенко.
Как сообщила корреспонденту УНИАН сама Вусенко, возгорание автомобиля произошло около 2 часов ночи возле дома, где она проживает. Сначала ее муж пытался загасить пламя самостоятельно, позже на место прибыли пожарники и милиционеры.
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Кандидат уже обратилась в милицию с соответствующим заявлением о повреждении имущества, однако отметила, что не получала никаких угроз и пока не имеет врагов в политике, поэтому не может однозначно утверждать, что это был поджог.
Сейчас правоохранители проводят экспертизу, чтобы установить причину возгорания.
Напомним, что Вусенко зарегистрирована под 36-м номером в избирательном списке партии «Объединение «Самопомич» на внеочередных парламентских выборах.