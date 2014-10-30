ЦИК обратится в милицию по поводу действий членов ОИК №30

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании ЦИК заявила заместитель председателя Центризбиркома Жанна Усенко-Черная.

В ходе заседания было выяснено, что председатель ОИК №30 поручил участковым избирательным комиссиям произвести повторный пересчет голосов на участках, однако согласно законодательству это имеет право делать только окружная избирательная комиссия.

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“Поэтому даже по предварительному заключению есть все основания утверждать, что Центризбиркому придется обращаться в правоохранительные органы относительно предоставления оценки действиям как членов ОИК, так и участковых избирательных комиссий”, - отметила Усенко-Черная.

ЦИК принял протоколы ОИК №30, но как отметила Усенко-Черная, решение об итогах голосования в данном округе будет принято после анализа внесенных в протоколы цифр.

Также она подчеркнула, что разногласия в данных из протоколов ОИК, а именно тот факт, что в ЦИК имеются экземпляры протоколов из отдельных избирательных участков с разными сведениями о результатах голосования, может свидетельствовать о том, что на этом округе было совершено преступление.

“Вне всяких сомнений могу констатировать, что есть все признаки утверждать, что было совершено преступление в этом округе при установлении итогов голосования. Даже поверхностный анализ сведений, внесенных в систему “Выборы”, несоответствие определенных цифр общей тенденции указывает на то, что они стали объектом манипуляций с чьей-то стороны”, - подытожила она.