ЦИК обработала 99,53% электронных протоколов: в Раду проходят 6 партий

Центральная избирательная комиссия обработала 99,53% электронных протоколов по результатам голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с информацией, которая размещена на официальном сайте комиссии, в парламент проходят 6 политических партий. В частности, политическая партия «Народный фронт» набрала 22,16% голосов избирателей, партия «Блок Петра Порошенко» 21,82%, «Самопомич»» 10,99%, «Оппозиционный блок» - 9,40%, Радикальная партия – 7,44%, «Батькивщина» - 5,68%. Читайте также"Свободовцы" начинают собираться у здания ЦИК (фото)Как сообщал УНИАН, ожидается, что ЦИК сегодня примет около 60 протоколов ОИК.

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