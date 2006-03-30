Тимошенко предлагает Еханурову присоединиться к Витренко

Лидер БЮТ, председатель Всеукраинского объединения “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО считает заявление первого номера избирательного списка блока «Наша Украина», премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА о присоединении части СДПУ(о) к “Батькивщине” “публичной компрометацией” БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я думаю, это заявление ЕХАНУРОВА является еще одним лишним примером того, что началась публичная компрометация нашей политической силы”, - в частности, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Я думаю, что скорее ЕХАНУРОВ станет членом партии ВИТРЕНКО, чем мы найдем хоть какой-то общий язык с СДПУ(о)”, - сказала лидер БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Ю.ЕХАНУРОВ заявил журналистам: «Я даже думаю, что вчерашняя отставка господина МЕДВЕДЧУКА означает, что они тихонько переползут в одну из партий, которая называется “Батькивщиной”. Проверьте мой прогноз».

Вчера В.МЕДВЕДЧУК заявил о своей отставке с должности председателя СДПУ(о) в связи с низкими результатами, набранными на выборах «Оппозиционным блоком НЕ ТАК!», сформированным на основе СДПУ(о).