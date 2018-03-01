Освобождение украинских политзаключенных зависит только от президента России – Геращенко

По словам Ирины Геращенко, за преступления против Украины задержаны около 20 россиян, и их готовы обменять на украинских политзаключенных.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что за преступления против Украины задержано около 20 россиян, и их готовы обменять на украинских политзаключенных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата парламента, об этом Геращенко сказала во время рассмотрения проекта постановления «Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно осуждения политических репрессий Российской Федерации против граждан Украины в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и освобождения политических заключенных - граждан Украины» (№8064).

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«Сейчас около 20 россиян задержаны за преступления против Украины, и мы готовы передать их России для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко и всех остальных украинцев из этого списка», - сказала Геращенко.

«Я обращаюсь к России с просьбой забрать своих граждан и освободить украинцев», - добавила она.

Геращенко подчеркнула, что освобождение граждан Украины, к сожалению, зависит исключительно от президента РФ, и партнеры Украины должны требовать освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, Верховная Рада призвала парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, и усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.

В обращении также указаны фамилии более 50 граждан Украины, которые незаконно осуждены или арестованы в РФ.