Порошенко объяснил, почему Медведчук занимается обменом заложников: "Потому что решения принимает непосредственно Путин"

По словам президента, в гуманитарную подгруппу Трехсторонней контактной группы Медведчука назначил бывший председатель СБУ.

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук оказался наиболее эффективной кандидатурой в переговорах с Россией относительно пленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции президента Петра Порошенко.

Президент заявил: «Я должен признать, что наиболее эффективным (в процессе освобождения заложников - УНИАН) оказался Виктор Медведчук. Знаете, почему? Потому что решение об освобождении принимает непосредственно Путин. Не церковь, не его эти проксис на оккупированной территории».

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Порошенко уточнил, что Украина пыталась применить различные каналы коммуникации, в том числе церковь и военных.

По словам президента, в гуманитарную подгруппу Трехсторонней контактной группы Медведчука назначил бывший председатель СБУ. «Я об этом знал. И сейчас вам подчеркиваю, что я буду работать с кем-угодно, кто эффективно сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что при разработке Минских соглашений в составе его команды Медведчука не было. «Во время переговоров в Минске при разработке и заключении Минских соглашений состав моей команды был очень хорошо известен. И господина Медведчука там не было. Есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается исключительно вопросом освобождения заложников», - сказал президент.