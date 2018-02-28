Порошенко: в Украине нет политика, у которого есть преимущественная поддержка общества

Президент считает политиков, которые переживают за рейтинги, популистами.

Президент Петр Порошенко заявляет, что в Украине нет политика, у которого была бы преимущественная поддержка общества.

Читайте такжеПорошенко рассказал, когда примет решение об участии в президентских выборахКак передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции «Вызовы-2018».

«Я еще раз подчеркиваю, я абсолютно никак не переживаю о рейтингах и никогда не переживал, потому что здесь два выбора: либо ты делаешь реформы, либо ты беспокоишься о выборах. Те, кто беспокоятся о рейтингах, называются популистами. Те, кто делают реформы должны менять государство, должны менять общество, чем я и моя команда, все вместе, занимаемся этим почти четыре года», - сказал президент.

«Вы знаете, есть очень странная ситуация в стране. У нас сейчас в стране нет политика, у которого было бы подавляющее большинство голосов. Война всех против всех. Чемоданы компромата зачастую никем не подтверждены. Депрессия и уныние - это то, что хотят посеять в украинском обществе, в том числе, не только внутри страны. Программы социальных сетей, программы фейковых новостей - это составная часть, и я уверен в том, что мы, власть, общество, четвертая власть - журналисты, должны просто иметь определенные стандарты, проверять ту информацию, которую мы имеем в нашем распоряжении, и вводить стандарты, существующие в цивилизованных странах», - добавил Порошенко.