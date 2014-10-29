У Яценюка претендуют в Раде на комитет нацбезопасности и обороны

"Народный фронт" претендует в Раде на комитет нацбезопасности и обороны / Фото УНИАН

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила кандидат в народные депутаты от "Народного фронта" Татьяна Чорновол.

"Вы понимаете, "Народный фронт" шел с серьезными месседжами к избирателям. В том числе у нас идет много командиров батальонов. Мы реально претендуем на комитет национальной безопасности и обороны, потому что война – это проблема №1 в Украине", - заявила Чорновол.

Кроме того, по мнению Чорновол, партия претендует на ряд других комитетов.

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"Если так от себя лично, считаю, что в нынешних условиях достаточно важен энергетический комитет, потому что больше всего средств коррупция съедает в энергетическом секторе. Также комитет инфраструктуры, транспорта", – добавила она.

По словам Чорновол, участие в комитетах депутатов "Народного фронта" пока не обсуждалось. На вопрос ведущего "определялись ли уже в "Народном фронте", кто какой комитет на себя возьмет?", кандидат в депутаты ответила "нет".

Напомним, накануне "Народный фронт" заявил о готовности стать ведущей политсилой в новой коалиции.

Отметим, что на данный момент ЦИК обработала 97,7% протоколов. Согласно текущим данным, лидерство на выборах в Верховную Раду удерживает партия "Народный фронт", которая набирает 22,18% голосов. Следом идет "Блок Петра Порошенко" - 21,82%. Третье место занимает партия "Самопомич" - 11,01% голосов избирателей. Согласно данным ЦИК, в Раду также проходят "Оппозиционный блок" - 9,35%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7,44%, ВО "Батькивщина" - 5,69 %.