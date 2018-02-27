МИД Венгрии из-за поджога офиса союза в Ужгороде вызвало посла Украины для объяснений

Будапешт настаивает на присутствии миссии ОБСЕ на Закарпатье для наблюдения за ситуацией в той части региона, где проживает венгерское меньшинство.

Министерство иностранных дел Венгрии после поджога офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде вызвало посла Украины Любовь Непоп для объяснений.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил инцидент с одним из лидеров закарпатских венгров Ласло Брензевичем.

Сийярто утверждает, что в Украине "растут экстремистские политические идеи". По его словам, это становится понятным из тех законов, которые принимаются Верховной Радой и которые "серьезно ограничивают права меньшинств". Как результат, убежден министр, такие действия приводят к "запугиванию представителей венгерского национального меньшинства на Закарпатье".

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Сийярто назвал такую ситуацию неприемлемой, и отметил, что если Украина серьезно относится к сближению с Евросоюзом и НАТО, она "должна быть способной держать экстремистов под контролем".

Он отметил, что в связи с этим посол Украины в Будапеште будет приглашена сегодня для объяснения ситуации.

Также сегодня глава МИД Венгрии должен встретиться с комиссаром ОБСЕ по правам человека и подтвердить необходимость того, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала не только на востоке Украины, а также начала постоянное представительство на Закарпатье для наблюдения за ситуацией в той части региона, где проживает венгерское меньшинство.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара в здании, где расположен офис «Общества венгерской культуры Закарпатья». По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах).

В МИД Украины назвали поджог провокацией, направленной на разжигание межнациональной розни.