На Донетчине у председателя ОИК №49 случился сердечный приступ, а секретарь сложила полномочия - КИУ

В Константиновке Донецкой области глава окружной избирательной комиссии №49 Сергей Жарко с сердечным приступом попал в больницу.

Как сообщили УНИАН, в Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины, по словам наблюдателей совместной мониторинговой кампании КИУ и Гражданской сети ОПОРА, в округе №49 (Константиновка) окружная избирательная комиссия с большими трудностями проводит заседание, процесс приема документов от каждой участковой избирательной комиссии занимает много времени, отчего в помещении окружкома постоянно возникают конфликты между членами ОИК и УИК.

Читайте такжеВ 50-м округе Донецкой области зафиксирована аномальная явка избирателей - ОПОРА

Наиболее напряженная ситуация была вечером 27 октября. По словам наблюдателей, «окружная комиссия очень много времени потратила на рассмотрение документов от УИК №140287, так как на этом участке зафиксирована очень высокая явка избирателей, а результат голосования с перевесом в 500 голосов был за кандидата Дениса Омельяновича». «Отдельные члены комиссии, а также доверенные лица и наблюдатели отмечали, что на этом участке необходимо провести повторный подсчет голосов. При этом, члены других УИК, которые ждали своей очереди на прием документов, начали требовать от ОИК работать быстрее. Это привело к скандалу между членами УИК и ОИК, после которого у председателя окружной комиссии Сергея Жарко случился сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице», - объяснили наблюдатели.

Кроме того, ОИК №49 большое количество протоколов участковых комиссий отправляет на уточнение. «Возможно, это связано с тем, что участковые комиссии были сформированы незадолго до дня голосования, и подавляющее большинство членов не успели должным образом подготовиться к этой работе, и не прошли обучение», - отметили наблюдатели.

Также сегодня неизвестному, у которого был фотоаппарат, без разрешения комиссии удалось попасть в серверную комнату, где находились два технических работника, один из которых вышел и закрыл дверь. Об инциденте ОИК сообщила в милицию, а также СБУ. Сотрудники правоохранительных органов составили акт и вывели нарушителя из помещения комиссии. По информации наблюдателя, неизвестный имел при себе журналистское удостоверение газеты «Знамя Индустрии».

Читайте такжеМВД: В 4 округах на Луганщине необоснованно затягивают подсчет голосов

Также сегодня секретарь окружной комиссии №49 подала заявление о сложении своих полномочий. «По словам секретаря, на нее осуществлялось давление, но детали сообщать отказалась. Окружная комиссия удовлетворила заявление, и выбрала из своего состава другого секретаря», - отметили наблюдатели.