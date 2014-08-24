В Константиновке задержали личного охранника боевика Гиркина-Стрелкова

Вчера в Константиновке спецгруппой МВД после ожесточенного вооруженного сопротивления был задержан личный охранник террориста Гиркина.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Думаю что теперь мы узнаем тайну исчезновения Стрелкова-Гиркина и много других подробностей о преступлениях терристов начиная с захвата Славянского горотдела милиции, а может и более ранних событий", - пишет он.

Советник Авакова отметил, что задержание террориста происходило в условиях ожесточенного сопротивления.

"Вчера утром группа задержания из лучших бойцов спецподразделения «Сокол» выехала на место задержания - высотный жилой дом в спальном массиве в Константиновке. Поднявшись на 7 этаж позвонили в дверь, представившись коммунальной службой на предмет проверки счетчиков. Однако террорист почуствовал, что за ним пришли вовсе не коммунальщики и открыл огонь из автомата через дверь", - пишет Геращенко.

Сотрудники милиции открыли ответный огонь и ранили террориста в плечо, после чего выбили дверь и задержали раненого террориста, котрому была оказана первая медицинская помощь.

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"Замечу, что террорист был в состоянии сильного алкогольного опьянения и похоже это его хроническое состояние уже пятый месяц", - говорится в сообщениию

Суд выбрал террористу меру пресечения на период следствия в виде ареста. А.В. Ш. инкриминируется участие в убийстве и покушении на убийство с целью завладения имуществом и денежными средствами.