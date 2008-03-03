Верховная Рада имеет шанс возобновить работу

Важное соглашение для Верховной Рады. Сегодня представители четырех из пяти парламентских фракций, без коммунистов, рассмотрят документ, который должен разблокировать работу Верховной Рады.

Приверженцы ленинских идей отказались участвовать разработке проекта соглашения, так как не собираются его подписывать.

По инициативе главы Верховной Рады Арсения Яценюка в проекте есть положение о возобновлении работы парламента и проведении пленарного заседания уже завтра. А сегодня на согласительный совет депутаты соберутся только после того, как лидеры фракций согласятся подписать соглашение.

ICTV