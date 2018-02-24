Соратники Саакашвили объявили о бессрочном пикетировании дома Луценко (видео)

Участники акции требуют освободить арестованного руководителя Киевского областного отделения партии Севериона Дангадзе, подозреваемого в получении денег от беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Активисты партии «Движение новых сил» объявили о бессрочном пикетировании дома генерального прокурора Юрия Луценко с требованием освободить арестованного руководителя Киевского областного отделения партии Севериона Дангадзе, подозреваемого в получении денежных средств от беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили", активисты провели акцию у дома Луценко, установили палатку и объявили о бессрочном пикетировании.

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Активисты разбили возле дома Луценко палатку, объявили о бессрочной акции и призвали людей присоединяться.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2017 года руководителю Киевского областного отделения партии "Движение новых сил" Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

Луценко заявил, что Дангадзе через доверенное лицо обратился к бизнесмену Курченко с предложением финансировать деятельность лидера ДНС Михаила Саакашвили. По словам Луценко, правоохранители зафиксировали получение людьми из окружения Саакашвили около 500 тыс. долларов. Почти половину этой суммы Дангадзе получил под контролем украинских спецслужб, то есть с переписыванием номеров купюр, также была зафиксирована передача денег, сообщил Луценко.

6 декабря Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Саакашвили проходит по делу "Дангадзе-Курченко" в качестве подозреваемого.