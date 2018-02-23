Луценко объяснил, почему Саакашвили не посадили в Украине

В то же время Луценко уточнил, что нардепам и другим лицам, которые помогали Саакашвили прорывать государственную границу, грозит более жёсткое наказание.

Лидеру "Движения новых сил" Михаил Саакашвили не угрожает уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины, однако грозит тем, кто помогал ему.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью LB.ua.

По его словам, посадить Саакашвили не удалось, так как в 2012 году при Януковиче, ответственность за незаконное пересечение границы была изменена с уголовной на административную.

"И это – один из нонсенсов нашей системы правосудия. Именно поэтому я направил проект изменений в закон на имя председателя ВР и профильного комитета, чтобы немедленно восстановить уголовную ответственность за незаконный переход границы", – подчеркнул генпрокурор.

В то же время Луценко уточнил, что нардепам и другим лицам, которые помогали Саакашвили прорывать государственную границу, грозит более жёсткое наказание.

Читайте такжеСаакашвили запретили въезд в Украину на три года (документ)"Но не отменили уголовную ответственность за содействие и помощь и организацию нелегального пересечения границы. Поэтому получается определенная коллизия, когда собственно тот, кто прорывается, несет административную ответственность, а тот, кто ему пособствует, организует, помогает, – уголовную. Именно поэтому в суд или готовятся или уже поданы материалы по Сакварелидзе", – уточнил чиновник.

Напомним, 10 сентября бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого в июле лишили украинского гражданства, вернулся в Украину. Люди, которые приехали его поддержать, буквально прорвали границу с Польшей в пункте пропуска "Шегини" и перевели Саакашвили на украинскую сторону.