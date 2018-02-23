Луценко объяснил, почему Саакашвили не посадили в Украине
Лидеру "Движения новых сил" Михаил Саакашвили не угрожает уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины, однако грозит тем, кто помогал ему.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью LB.ua.
По его словам, посадить Саакашвили не удалось, так как в 2012 году при Януковиче, ответственность за незаконное пересечение границы была изменена с уголовной на административную.
"И это – один из нонсенсов нашей системы правосудия. Именно поэтому я направил проект изменений в закон на имя председателя ВР и профильного комитета, чтобы немедленно восстановить уголовную ответственность за незаконный переход границы", – подчеркнул генпрокурор.
В то же время Луценко уточнил, что нардепам и другим лицам, которые помогали Саакашвили прорывать государственную границу, грозит более жёсткое наказание.
Читайте такжеСаакашвили запретили въезд в Украину на три года (документ)"Но не отменили уголовную ответственность за содействие и помощь и организацию нелегального пересечения границы. Поэтому получается определенная коллизия, когда собственно тот, кто прорывается, несет административную ответственность, а тот, кто ему пособствует, организует, помогает, – уголовную. Именно поэтому в суд или готовятся или уже поданы материалы по Сакварелидзе", – уточнил чиновник.
Напомним, 10 сентября бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого в июле лишили украинского гражданства, вернулся в Украину. Люди, которые приехали его поддержать, буквально прорвали границу с Польшей в пункте пропуска "Шегини" и перевели Саакашвили на украинскую сторону.