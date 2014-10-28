Садовой назвал цену избирательной кампании для "Самопомощи"

Об этом в интервью Лига.Новости заявил лидер "Самопомощи" Андрей Садовой.

"По состоянию на 20 октября, это было 26 миллионов гривень, которые поступили на предвыборный счет, 80% из которых пошло на медиа-расходы - телевидение, радио, полиграфию", - заявил Садовой.

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"Финальную сумму мы озвучим в начале ноября, поскольку этот счет будет работать до 30 октября, и определенные расчеты за полиграфию и подобные вещи еще будут производиться, но не думаю, что финальная сумма будет намного больше 26 миллионов", - подчеркнул он.