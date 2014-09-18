Садовой: Задача нового парламента - "сжечь" себя непопулярными законами

Об этом Садовой сказал в интервью журналу "Новое Время".

"Я думаю, этот парламент долго не просуществует... Задача парламента, который просуществует год или два, - проголосовать за закон о выборах по новым критериям, открытым и публичным. И принять большое количество непопулярных законов, чем себя наверняка сжечь. Но дать возможность жить стране", - говорит мэр Львова.

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Садового не страшит особый статус Донбасса, но его волнует, что закон об особом статусе не предвидит децентрализации для всех регионов страны.

"Если государство хочет быть успешным, единственный вариант - это развитие местного самоуправления. Посмотрите на Германию. Города более гибкие. Сильные города - сильная страна. Возьмите кризис средних веков. Упадок. Что сделали правители? Они отдали власть городам, а города подняли страны", - говорит Садовой.