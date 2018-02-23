Польская делегация приедет на Львовщину почтить память "жертв УПА"

Члены делегации заявили, что визит не имеет политической подоплеки.

Представители президента Польши и польского правительства в воскресенье, 25 февраля, поедут на 74-ю годовщину убийства польского населения в Гуте Пеняцкой членами 14-й дивизии СС «Галичина» и представителями УПА.

Читайте такжеВ польском МИДе заявили, что война на Донбассе угрожает безопасности ПольшиВ Украину поедут вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак, президентский министр Адам Квятковский и вице-председатель Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик, передает Польское Радио. Их пригласила римо-католическая парафия в Бродах.

В свою очередь, члены делегации заявили, что визит не имеет политической подоплеки. "Мы едем туда на религиозные мероприятия», – сказал один из министров. Он добавил, что нынешний кризис в польско-украинских взаимоотношениях не может быть поводом для того, что польские власти отказались от чествования памяти убитых в Украине поляков.

Напомним, мемориал в Гуте Пеняцкой установили 12 лет назад в память об убитых поляках во времена Второй мировой войны. В начале января 2017 года неизвестные взорвали этот мемориал и разрисовали его нацистской символикой. Его восстановили в течение месяца за счет местной общины. Через два месяца после этого инцидента неизвестные разрисовали оскорбительными надписями и нацистской свастикой мемориал расстрелянным в годы Второй мировой войны полякам в бывшем селе Гута Пеняцкая.