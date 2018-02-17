Порошенко призвал Польшу воздержаться от шагов, угрожающих диалогу по историческим вопросам

Украинский президент и польский премьер обсудили пути надлежащего обеспечения социальных прав и свобод украинских граждан, которые временно работают на территории Польши.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с премьер-министром Республики Польша Матеушем Моравецким, призвав польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что глава правительства Польши поддержал важность развития стратегического украинско-польского партнерства и координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Польши в Совете безопасности ООН. Были также обсуждены пути укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам украинско-польской повестки дня. Речь шла о дальнейшем развитии взаимодействия в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти в контексте достигнутых договоренностей », - говорится в сообщении.

Глава Украинского государства выразил обеспокоенность по поводу принятых недавно польским парламентом изменений в закон об Институте национальной памяти Польши. Он призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам.

Читайте такжеВ МИД Украины назвали необоснованным разочарование канцелярии президента Польши переговорами Розенко и ГлинскогоПорошенко также обратил внимание на крайне вредный для украинско-польских отношений характер заявления и оценки деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого.

Обсуждались также вопросы расширения сотрудничества в энергетической сфере и координации действий с целью противодействия реализации проекта «Северный поток - 2».

Стороны также обсудили пути надлежащего обеспечения социальных прав и свобод украинских граждан, которые временно работают на территории Польши.

Кроме того Петр Порошенко убежден, что украинско-польская комиссия по историческим вопросам на уровне вице-премьер-министров в ближайшее время найдет компромисс в отмене запрета на эксгумации польских захоронений на территории Украины.

«Вопрос относительно закона (об Институте национальной памяти - УНИАН), так моя позиция абсолютно не изменилась, так же, как и к чувствительным вопросам нашей истории - надо оставить историю историкам, экспертам, а политики должны заниматься будущим. Если политики занимаются историей, а историки занимаются политикой, как правило, ни к чему хорошему это не приводит», - отметил Порошенко.

По его словам, Украина ожидает рассмотрения этого закона в польском Конституционном суде.

«Этот вопрос волнует не только украинцев, но, по моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером, она является нашим адвокатом в вопросе европейской интеграции. И мы должны делать все возможное для того, чтобы убирать с повестки дня вопросы, которые являются чувствительными, которые раскалывают нас, и объединяться вокруг важнейших для Украины вопросов. Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьером, и мы найдем взаимопонимание», - подчеркнул Порошенко.

«То, что первая встреча (вице-премьеров Украины и Польши - УНИАН) не пришла к конкретным датам относительно эксгумации, относительно снятия запретов, оценок, в воздержании от раздражающих заявлений, я остаюсь оптимистом и уверен, что компромисс должен быть найден в ближайшее время», - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в канцелярии польского президента выразили глубокое разочарование результатами переговоров вице-премьер-министров двух стран, состоявшихся 16 февраля.

«Отсутствие решения украинской стороны по основному вопросу - отмена запрета на эксгумации польских захоронений на территории Украины - означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры, установленный президентами обеих стран, что существенно влияет на отношения», - говорится в заявлении.

«Мы надеемся, что запрет будет отменен в ближайшее время в духе исполнения обязательств», - добавляется в заявлении.

Читайте такжеЗакон об Институте нацпамяти должен донести миру, что во время Второй мировой не было "польских лагерей смерти" - премьер ПольшиВ свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали необоснованным разочарование канцелярии президента Польши результатами заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам с участием вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пйотра Глинского.

По словам заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, результаты переговоров на уровне вице-премьеров были положительно оценены обеими сторонами.

***13 декабря 2017 года президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства. В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будут представлять вице-премьер-министры.

Охлаждение в отношениях между Польшей и Украиной наступило после решения Украинского института национальной памяти приостановить польские поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. Поводом для этого решения стало разрушение памятника воинам УПА в Грушовичах на Подкарпатье и предыдущие случаи уничтожения украинских мемориальных мест в Польше.

Кроме того, недавно польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.